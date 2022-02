Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat luni sanctiuni impotriva regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din Ucraina, a caror independenta a fost recunoscuta in aceasta seara de presedintele rus, Vladimir Putin. Anunțul a fost facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki.

- Președintele american Joe Biden i-a spus sambata președintelui Vladimir Putin ca o invazie rusa a Ucrainei va aduce un raspuns decisiv și rapid din partea Occidentului, va produce suferința pe scara larga și va diminua pozitia Rusiei in lume. In cel mai recent efort de a evita ostilitațile, cei doi…

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane îndreptate personal împotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi în urma de Joe Biden, în cazul unei invazii ruse în Ucraina. „Din punct de…

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane indreptate personal impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi in urma de Joe Biden, in cazul unei invazii ruse in Ucraina.

- Statele Unite au impus joi sanctiuni impotriva unor actuali si fosti oficiali ucraineni pe care ii acuza de implicare in activitati coordonate de Moscova pentru a destabiliza Ucraina, in contextul in care Washingtonul a atras atentia ca este pregatit sa ia noi masuri daca Rusia isi va invada vecinul,…

- Un proiect de lege menit sa impuna sanctiuni entitatilor responsabile de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania si pe care Statele Unite îl denunta, a esuat joi în Senatul american, anunța Reuters și Agerpres. De ani de zile, aceasta gazoduct controversat i-a divizat…

- Subsecretarul de stat american pentru afaceri externe, Victoria Nuland, a declarat, marți, ca Washingtonul este ingrijorat de faptul ca Moscova ar putea incerca sa recreeze Uniunea Sovietica. „Preocuparea este ca el (n. r.: Vladimir Putin), ca proiect al moștenirii sale, incearca de fapt sa…

- In ajunul intrevederii lui Joe Biden cu Vladimir Putin, Washingtonul da un nou avertisment Moscovei, iar, spun analiști politici din ambele capitale, convorbirile celor doi lideri ar putea fi lungi și marcate de asperitați. Inca inaintea intalnirii, Washingtonul anunța din nou, clar: daca Rusia ataca…