Secretarul american de stat Antony Blinken a facut apel joi la "toate entitatile implicate" in proiectul controversat al gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania sa se retraga "imediat", pentru ca in caz contrar risca sanctiuni din partea SUA, relateaza AFP.



Seful diplomatiei americane a dat asigurari intr-un comunicat ca administratia lui Joe Biden este "hotarata sa respecte" legea adoptata in 2019 si prelungita in 2020 de Congresul american si care prevede sanctiuni.



"Nord Stream 2 este un proiect nepotrivit - pentru Germania, pentru Ucraina si pentru aliatii…