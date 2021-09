Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Australiei de a se dota cu submarine nucleare, in parteneriat cu SUA si Marea Britanie, subliniaza cresterea in putere a marinei chineze, din ce in ce mai presanta in Pacific, comenteaza joi France Presse. Australia, care dispune de sase submarine Collins cu propulsie diesel-electrica…

- Washingtonul si Parisul au avut contacte la nivel inalt inaintea anuntului despre incheierea noii aliante ''AUKUS'' 'intre SUA, Marea Britanie si Australia, a declarat joi un responsabil al Casei Albe, afirmatie contrazisa de Franta, unde anuntul despre noua alianta a provocat furie, intrucat Parisul…

- Uniunea Europeana 'nu a fost informata' despre pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia, si 'va analiza repercusiunile acestuia', au declarat joi doi dintre purtatorii de cuvant de la Bruxelles, transmite AFP. …

- Președintele american Joe Biden, a promis sambata ca vor urma și alte atacuri impotriva Statului Islamic din Afganistan, ca atacul terorist de joi de langa aeroportul din Kabul, și a avertizat ca situația de pe teren continua sa fie „extrem de periculoasa” și un nou atac terorist este „foarte probabil”,…

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramâna deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul…

- Japonia, tara gazda, a preluat conducerea in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, luni, dupa a patra zi de concurs, cu 8 de aur, 2 de argint si 3 de bronz. Podiumul este completat de SUA (7-3-4) si China (6-5-7). Romania, cu o medalie de argint, obtinuta de Ana-Maria Popescu la spada,…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…