Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este gata sa discute despre o noua intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a informat agentia de presa Interfax citandu-l vineri pe ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, noteaza Reuters. Casa Alba a declarat joi ca Trump l-a invitat…

- Kirstjen Nielsen, secretar pentru securitate interna al SUA, a afirmat joi ca tara sa trebuie sa fie pregatita pentru incercarile Rusiei de a influenta alegerile care vor avea loc anul acesta in toate cele 50 de state americane, informeaza Reuters. Ea a adaugat ca nu exista nicio indoiala privind…

- Kirstjen Nielsen, secretar pentru securitate interna al SUA, a afirmat joi ca tara sa trebuie sa fie pregatita pentru incercarile Rusiei de a influenta alegerile care vor avea loc anul acesta in toate cele 50 de state americane, informeaza Reuters. Ea a adaugat ca nu exista nicio indoiala privind amestecul…

- Casa Alba a negat ca presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca Rusia nu mai vizeaza Statele Unite, precizand ca raspunsul sau, "nu", era destinat a le indica jurnalistilor ca nu va mai lua alte intrebari, si nu se referea la potentialul amestec al Moscovei in alegerile din SUA, transmite…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters. Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Comitetul pentru Servicii de Informații al Senatului SUA confirma ipotezele serviciilor speciale americane cu privire la amestecul Rusiei in alegerile președintelui SUA din 2016, cu scopul spirjinirii candidaturii lui Donald Trump. In același timp, senatorii cred ca Moscova iși continua acțiunile de…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…