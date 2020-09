Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a acuzat miercuri China ca incearca sa "starneasca" valuri de furie in Statele Unite cu ajutorul criticilor sale la adresa rasismului, noteaza AFP. Foto: (c) Patrick Semansky/Pool via REUTERS Partidul Comunist Chinez "crede ca poate inabusi vocile americane care ii cer sa dea socoteala strigand mai tare pentru a denunta rasismul", a declarat Mike Pomeo in cursul unei interventii neobisnuite pentru un secretar de stat american in fata parlamentarilor republicani din Wisconsin, un stat foarte disputat in vederea prezidentialelor din noiembrie. "Doreste…