Pentagonul a anuntat vineri ca a acordat Ucrainei o noua transa de asistenta militara in valoare de 150 de milioane de dolari, cu cateva zile inainte de un summit la Geneva intre presedintele american, Joe Biden, si omologul sau rus, Vladimir Putin, noteaza AFP.



Aceasta asistenta militara, care include in special radare, drone si mijloace de comunicare securizata, se adauga celor 125 de milioane de dolari deblocate deja in martie, a mentionat purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, John Kirby.



Cu aceasta a doua transa, guvernul Joe Biden a deblocat…