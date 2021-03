Washingtonul a informat UE să nu se aştepte să primească prea curând vaccinuri pentru Covid-19 ale AstraZeneca fabricate în SUA Mesajul SUA ar putea complica planurile de vaccinare din UE, care s-a confruntat din ianuarie cu intarzieri ale livrarilor producatorilor de vaccinuri. ”SUA ne-au spus ca nu exista nicio modalitate de a expedia vaccinurile AstraZeneca catre UE”, a declarat un inalt oficial implicat direct in discutiile dintre UE si SUA. AstraZeneca a spus UE la inceputul acestui an ca isi va reduce alivrarile de vaccinuri in cel de-al doilea trimestru cu cel putin jumatate, pana la mai putin de 90 de milioane de doze, au declarat surse UE pentru Reuters, dupa o reducere mai mare in primele trei luni ale anului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, s-a adresat natiunii joi seara pentru a discuta despre o traiectorie care sa permita Statele Unite sa iasa din pandemia de COVID-19, potrivit Reuters si AFP. In urma cu aproape un an, predecesorul sau de la Casa Alba s-a adresat poporului american la o ora de varf…

- Germania a comunicat Uniunii Europene ca va mentine cele mai recente restrictii la frontiere, menite sa opreasca raspandirea coronavirusului; guvernul de la Berlin a respins apelurile la relaxare facute de vecinii sai Austria si Cehia si de Comisia Europeana, informeaza Reuters joi. Executivul european…

- Masura ar marca o schimbare mare de abordare a aprobarii vaccinurilor, pentru ca ar implica o procudura considerata periculoasa de uE si care inainte de pandemia de Covid-19 a fost rezervata pentru autorizarea exceptionala la nivel national a medicamentelor destinate paciensilor cu boli in stadiul terminal,…

- Statele Unite intenționeaza sa comande 200 de milioane de doze suplimentare de vaccin Covid-19 cu scopul de a vaccina 300 de milioane de persoane pâna la sfârșitul verii, a declarat marți un oficial guvernamental, potrivit AFP.Cu aceste achiziții, jumatate din vaccinul Pfizer și…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie in 20 ianuarie,…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din…