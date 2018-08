Washingtonul a impus sanctiuni unor firme din China si Rusia, pentru colaborarea cu Coreea de Nord Statele Unite au decis penalizarea unor firme ruse si chineze, care ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului.



Trezoreria SUA a comunicat miercuri ca sanctiunile vizeaza firma chineza Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co. Ltd si filiala din Singapore a companiei, SINSMS Pte. Ltd, care au obtinut venituri de peste 1 miliard de dolari pe an de pe urma exportului de alcool si produse din tutun in Coreea de Nord.



Autoritatile americane au mai sanctionat…

Sursa articol: business24.ro

