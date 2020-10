Stiri pe aceeasi tema

- Normalizarea relațiilor dintre Israel și Sudan este o „revoluție formidabila”, a salutat vineri seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timp ce palestinienii au denunțat un nou „pacat politic”, potrivit AFP.Dupa saptamâni de negocieri din culise,…

- Grupul spaniol BBVA a decis sa nu mai vanda Garanti Bank Romania, iar in aceste conditii tranzactia cu OTP Bank, care a depus o oferta financiara, a cazut, conform unor surse de pe piata bancara citate de Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.BBVA, care este actionarul prin­cipal al Garanti…

- Primele rachete au fost trase marti seara catre Israel, cu ocazia semnarii, la Washington, a unor acorduri de normalizare a relatiilor intre Israel si doua tari arabe, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain, urmate miercuri dimineata de noi tiruri si de atacuri israeliene ca represalii. Miercuri…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca nu ar avea 'nicio problema' sa vanda avioane de vanatoare F-35 Emiratelor Arabe Unite (EAU), in pofida opozitiei Israelului, intr-un moment cand cele doua tari din Orientul Mijlociu urmeaza sa semneze un acord de normalizare a relatiilor dintre…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca nu ar avea 'nicio problema' sa vanda avioane de vanatoare F-35 Emiratelor Arabe Unite (EAU), in pofida opozitiei Israelului, intr-un moment cand cele doua tari din Orientul Mijlociu urmeaza sa semneze un acord de normalizare a relatiilor…

- CHIȘINAU, 13 sept - Sputnik. Beijingul cons in ultimii 20 de ani, Statele Unite au declanșat in mod ilegal razboaie in Irak, Siria și Libia. Acțiunile agresive ale Washingtonului au provocat moartea a peste 800 de mii de oameniidera ca principala amenințare la adresa ordinii internaționale vine de…

- "Ii multumesc prietenului meu presedintele Serbiei (...) pentru decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a transfera ambasada tarii sale acolo", a declarat Netanyahu intr-o declaratie in ebraica, adaugand ca acest transfer urma sa se faca „pana in iulie 2021". Presedintele…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat la Ierusalim ca SUA se vor asigura ca Israelul va pastra un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in condițiile oricarui viitor acord privind vanzarea de arme de catre Washington Emiratelor Arabe Unite (EAU), informeaza Agrepres. Conform New York Times,…