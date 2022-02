Statele Unite au cerut luni, 1 februarie, familiilor angajatilor guvernului american care sunt in Belarus sa paraseasca aceasta tara, care este foarte aproape de Moscova, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei, a relatat AFP, preluata de news.ro . Departamentul de Stat al SUA, care a initiat aceasta masura, i-a sfatuit pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Belarus din cauza „riscului de detentie si prezentei militare ruse neobisnuite si ingrijoratoare de-a lungul granitei Belarus cu Ucraina”. „Situatia este imprevizibila si tensiunile sunt crescute in regiune”, a transmis diplomatia…