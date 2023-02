Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au comunicat cu Beijingul in legatura cu presupusul balon de supraveghere chinez, doborat pe 4 februarie, dupa ce cererile de dialog din partea Pentagonului au fost respinse timp de cateva zile, a declarat duminica un responsabil din domeniul apararii, noteaza AFP.

- China confirma joi ca a refuzat un apel telefonic al secretarului american al Apararii Lloyd Austin, dupa distrugerea unui balon chinez - in largul coastelor statului South Carolina, considerat de catre Pentagon drept un balon spion - care survola Statele Unite de mai multe zile, pe care o denunta…

- Marina americana a publicat marti fotografii cu resturile presupusului balon de spionaj al Chinei, care a fost doborat sambata de fortele SUA cu o racheta, dupa ce a starnit polemici in Statele Unite si a tensionat relatia cu China in asa masura, incat Beijingul a refuzat un apel telefonic din partea…

- Tensiune cu Beijingul dupa decizia SUA de a dobori balonul spion. Ministerul chinez de Externe a reactionat: „A fost pentru uz civil si a intrat accidental in spatiul aerian al SUA. Vom proteja interesele companiilor in cauza”.

- Beijingul a criticat duminica decizia americana de a dobori balonul chinez care zbura de cateva zile deasupra Statelor Unite, acuzand Washingtonul ca "reactioneaza intr-o maniera vadit excesiva si ca incalca grav practicile internationale", scrie AFP.

- Administratia Biden a doborat presupusul balon de supraveghere chinezesc care a survolat Statele Unite si a starnit ingrijorari legate de securitatea national, relateaza Reuters. Un oficial american a confirmat ca armata americana a doborat balonul Chinei. Un presupus balon de supraveghere chinezesc…

- Statele Unite for furniza Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de trei miliarde de dolari, cel mai mare de pana acum, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP.Acest sprijin, ale carui detalii vor fi facute publice de Pentagon ulterior in cursul zilei, ar urma sa includa de asemenea vehicule blindate…

- Arsenalul nuclear chinez este pe cale sa se tripleze pana in 2035, ajungand la 1.500 de focoase nucleare, a indicat Pentagonul intr-un raport difuzat marti care a subliniat, de asemenea, perfectionarea constanta a fortelor aeriene chineze, transmite AFP. Washingtonul a identificat Beijingul drept principala…