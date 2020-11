Washingtonul a aprobat vânzarea de drone ucigaşe MQ-9 către Taiwan Administratia americana a anuntat marti aprobarea vanzarii catre Taiwan a patru drone ucigase MQ-9 Reaper in valoare de 600 de milioane de dolari, pentru a intari capacitate de aparare a insulei in contextul tensiunilor in crestere dintre Washington si Beijing, informeaza AFP preluat de agerpres. Vanzarea va permite Taiwanului sa isi "modernizeze fortele armate si sa mentina capacitati credibile de aparare", a anuntat Departamentul de Stat intr-un comunicat.



"Va imbunatati capacitatile (Taiwanului) de a raspunde amenintarilor prezente si viitoare, oferindu-i capacitati de informare,…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

