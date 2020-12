Stiri pe aceeasi tema

- ​O retragere precipitata a NATO din Afganistan ar avea "un cost extrem de ridicat", pentru ca ar exista riscul ca aceasta tara „sa redevina o baza pentru teroristii internationali”, a atras atentia marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anunturile…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Donald Trump, președintele in exercițiu al Statelor Unite, a fost un admirator al Nadiei Comaneci, pe care a invitat-o, in 2008, la ediția cu celebritați a reality-show-ului „Ucenicul”, realizat de miliardarul american la NBC. Donald Trump incearca sa obțina cel de-al doilea mandat la Casa Alba, insa…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Prestigioasa publicație științifica și-a anunțat marți sprijinul pentru Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba. Scientific American l-a criticat dur pe actualul președinte Donald Trump pentru faptul ca a luat in deradere știința și pentru modul in care a gestionat criza COVID-19.In aproape doua…