- Republicanii, care detin controlul in Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, au lansat vineri o ancheta parlamentara cu privire la retragerea haotica a trupelor din Afganistan in 2021, in timpul careia 13 soldati americani au fost ucisi intr-un atac, informeaza sambata AFP.

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, controlata de putin timp de republicani, urmeaza sa adopte miercuri doua texte anti-avort, cu o semnificatie in mare masura simbolica, noteaza AFP.

- Camera Reprezentantilor din SUA a aprobat vineri un pachet de ajutor de 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski si-a avertizat cetatenii ca Rusia ar putea lansa atacuri de Craciun si i-a indemnat sa tina cont de alarmele de raid aerian, relateaza Reuters.…

- Deși, din punct de vedere tehnic, republicanii nu controleaza Camera Reprezentanților pana in ianuarie, ei au anunțat deja o investigație asupra afacerii familiei Biden și daca președintele Joe Biden este compromis de schemele de afaceri ale familiei. In timpul unei conferințe de presa de joi, reprezentantul…

- Fostul presedinte Donald Trump anunta o noua candidatura la Casa Alba si intra in cursa din 2024, cu scopul de a deveni al doilea presedinte american ales vreodata pentru doua mandate neconsecutive, transmite CNN. “Pentru a face America mareata si glorioasa din nou, imi anunt in aceasta seara candidatura…

- Republicanii pun sub semnul intrebarii eficacitatea confiscarii bunurilor de la oligarhii ruși și cred ca prevederea care presupune transferul acestor bunuri catre Ucraina nu a fost examinata foarte atent, in ciuda faptului ca ea a fost deja adoptata in Camera Reprezentanților cu sprijin bipartizan,…