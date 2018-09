Stiri pe aceeasi tema

- LG Electronics (LG) prezinta soluțiile LG ThinQ la IFA 2018, punându-și în valoare inovațiile și viziunea în cadrul cunoscutului târg de la Berlin, între 31 august și 5 septembrie. LG va pune accent pe modul în care soluțiile sale avansate LG ThinQ sunt create…

- Retailerul japonez Miniso a inaugurat, pe 1 septembrie, primul sau magazin din Romania. Compania, specializata in retailul de produse pentru casa, accesorii si jucarii, infiintata in 2013, are ca obiectiv financiar atingerea unei cifre de afaceri de 100 de miliarde de euro la nivel global si vrea…

- "Nu trebuie sa reproducem acest teatru al umbrelor si al diviziunilor care mai mult ne-a slabit decat ne-a facut sa mergem inainte", a declarat Macron in fata ambasadorilor Frantei reuniti la Paris.Ultimul summit G7 din iunie din Canada s-a incheiat cu un fiasco, cand presedintele american…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli. Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu…

- Șeicul care patroneaza Manchester City a trimis-o la Ploiești pe Lara Sawaya, mana sa dreapta in materie de cai Pur Sange Arab: ”Ii plac și caii, și fotbalul”. Duminica, 1 iulie, de la ora 10:30, pe Hipodromul de la Ploiești s-a desfașurat un eveniment hipic in premiera istorica pentru Romania care…

- Sâmbata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul în comunicatul final al summitului G7, desfasurat în ultimele zile la Malbaie (Québec, în estul Canadei), anulând fragilul compromise în privinta comertului. Desi presedintele american si delegatia sa au…

- Mercedes-Benz, divizia de lux a grupului auto german Daimler, a raportat miercuri un avans al livrarilor de 2,3% in mai, a 63-a luna de crestere consecutiva, datorita majorarii cererii in aproape toate regiunile, transmite site-ul automotiveworld.com. Mercedes a vândut pe plan global 198.187 autoturisme…