Washington Post: Trump și Kim au obținut ce-au vrut. Restul lumii, nu prea Substanța intalnirii lipsește cu desavarșire. Hartia semnata reitereaza niște angajamente vagi anterioare. Ea promite „denuclearizarea”, exact ca și in trecut, dar fara nici un fel de substanța, tot ca in trecut. Se ințelege din ea ca acum vor avea loc noi discuții despre alte discuții, dar discuții SUA-Coreea de Nord au mai existat și inainte. Daca oricare alt președinte american, republican ori democrat, ar fi ieșit de la un asemenea eveniment, la care s-a cedat atat de mult și s-a primit in schimb atat de puțin, el ar fi fost facut de rușine și, probabil, demonizat, potrivit The Washington… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

