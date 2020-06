Washington Post: Trump alege o retragere absurdă din Germania. El amenință securitatea națională Într-o tentativa stravezie de a-și ameliora perspectivele politice în declin, președintele Trump a propus sa organizeze luna aceasta la Washington o reuniune a țarilor G7, cu Vladimir Putin printre invitații speciali. La o convorbire telefonica din 30 mai care se spune ca a fost tensionata, cancelarul german Angela Merkel s-a împotrivit, invocând persistența pericolului pandemiei de Covid-19 și lipsa pregatirilor pentru o astfel de întrunire.

O saptamâna mai târziu a ieșit la lumina riposta lui Trump pentru dna Merkel: o decizie razbunatoare și, pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…

- ASUS a anunțat ca seriile de monitoare ProArt Display PA și PQ achiziționate in Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) sunt acum susținute de o garanție completa de 5 ani. Monitoarele ProArt sunt special proiectate pentru creatorii care lucreaza in mai multe discipline profesionale și „prosumer”,…

- Acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta totusi decat o parte din numarul real de contaminari deoarece numeroase tari nu testeaza decat cazurile care necesita spitalizare. Dintre aceste cazuri, cel putin 766.300 sunt in prezent considerate vindecate. SUA, care au raportat primul deces…

- Peste 966.739 cazuri de contaminare au fost diagnosticate oficial in 187 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei. Acest numar nu reflecta totusi decat partial realitatea, un mare numar de tari nemaitestandu-i decat pe purtatorii de virus care necesita internare spitaliceasca. Cel putin 202.941…

- O delegatie a talibanilor din trei membri s-a aflat miercuri la Kabul pentru ceea ce pare a fi prima vizita oficiala a gruparii militante in capitala afgana dupa ce regimul lor a fost rasturnat in 2001, informeaza dpa. Guvernul a primit echipa iar partile au purtat discutii "tete-a-tete"…

- Alfa Romeo are un nou director general pentru Europa. Arnaud Leclerc il inlocuiește pe Alberto Cavaggioni, cel din urma parasind compania dupa doar un an de mandat in care vanzarile s-au prabușit. Leclerc este șeful constructorului in Marea Britanie și a fost promovat in noua funcție, astfel incat se…

- Consiliul inteleptilor - cei cinci economisti care sfatuiesc Guvernul de la Berlin - au avertizat luni ca pandemia de coronavirus (COVID-19) va provoca Germaniei cea mai severa recesiune de la criza financiara globala din 2009, transmit Reuters si Bloomberg. Chiar daca majoritatea restrictiilor…

- De la inceputul epidemiei au fost inregistrate peste 131.460 de cazuri de infectare in 116 de tari si teritorii. Totusi, acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta realitatea deoarece tarile au politici de testare mai mult sau mai putin restrictive.De la bilantul realizat in ajun la ora 17:00 GMT,…