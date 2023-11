Stiri pe aceeasi tema

- Surse recente dezvaluie ca Rusia intenționeaza sa construiasca un tunel subacvatic masiv sub Marea Neagra pentru a asigura o ruta sigura intre Rusia și peninsula Crimeea, anexata in 2014. Informațiile au fost scoase la iveala de catre tabloidul american Washington Post, care citeaza surse din cadrul…

- Moscova vrea sa sape un tunel pe sub Marea Neagra care sa asigure o legatura sigura, care sa nu poata fi bombardata de catre ucraineni, intre Rusia si Crimeea anexata, dezvaluie tabloidul american Washington Post (WP). Serviciile ucrainene de securitate (SBU) anunta ca au interceptat comunicatii care…

- Serviciile ucrainene de securitate (SBU) anunta ca au interceptat comunicatii care dovedesc ca sefi ai unor intreprinderi rusesti si chinezesti au discutat despre acest proiect la sfarsitul lui octombrie. La Moscova, aceasta idee ar fi aparut in 2022, dupa atacarea Podului Kerci (Podul Crimeea). Aceasta…

- Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, in Crimeea anexata ilegal de Rusia, a avertizat sambata asupra posibilitatii unui nou atac cu rachete ucrainene asupra orasului, la o zi dupa ce Kievul a lovit cartierul general al flotei ruse de la Marea Neagra. A video appeared online that shows the…

- ”Vasul «Aroyat» a plecat din portul Ciornomorsk incarcat cu 17.600 de tone de grau ucrainean catre Egipt”, anunta pe X ministrul ucrainean al Infrastructiurii Oleksandr Kubrakov. O prima nava incarcata cu griu a plecat fara probleme din acelasi port la 19 septembrie, in contextul in care Ucraina vrea…

- Moscova a transmis luni ca a distrus patru ambarcatiuni militare rapide cu soldati ucraineni la bord in Marea Neagra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In noaptea de duminica spre luni, "in partea de nord-vest a Marii Negre, (...) aviatia navala a Flotei de la Marea Neagra a distrus patru barci militare…

- Rusia a anuntat ca a doborat in Marea Neagra, in noaptea de vineri spre sambata, trei drone navale ucrainene care vizau podul din Crimeea, relateaza AFP. „Pe 2 septembrie, in jurul orei 02:20 ora Moscovei (23:20 GMT vineri, n.red.) a treia ambarcatiune semi-submersibila ucraineana fara echipaj, trimisa…