Washington Post: Rusia a pompat milioane de dolari pentru a o da jos pe Maia Sandu FSB a directionat zeci de milioane de dolari de la unele dintre cele mai mari companii de stat din Rusia pentru a cultiva o retea de politicieni moldoveni si a reorienta tara spre Moscova, arata documente consultate de The Washington Post, scrie hotnews.ro. Dupa ce mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fata palatului prezidential din Moldova, cerand demisia liderului pro-occidental Maia Sandu, omul din spatele demonstratiei - un lider al unui partid de opozitie aflat in exil in Israel - a primit felicitarile Moscovei. Un politician rus de rang inalt l-a laudat pe organizatorul protestului,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, l-a poreclit pe Sor "cel tanar". Are 35 de ani si este o piesa cheie in eforturile Kremlinului de a submina guvernul pro-european si pro-occidental din Moldova, arata documentele obtinute de serviciile de informatii moldovenesti si ucrainene."Așadar, nu…

- Omul de afaceri Ilan Șor este o figura centrala in eforturile Moscovei de a readuce Republica Moldova pe orbita Moscovei, arata o serie de documente obținute de serviciile secrete ucrainene și consultate de Washington Post.Cand mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fața palatului prezidențial…

- Cand mii de protestatari s-au adunat luna trecuta in fața palatului prezidențial al Republicii Moldova, cerand demisia liderului pro-occidental al țarii, omul din spatele demonstrației – un lider al partidului de opoziție in exil in Israel – a primit rapid aprecieri de la Moscova, se arata intr-un material…

- Daca Rusia va indrazni sa atenteze la suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, autoritatile vor pune in aplicare masurile de protectie disponibile, a declarat luni presedintele Maia Sandu in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau georgian, Salome Zurabisvili, aflata…

- ”Compania aeriana Air Moldova isi va relua exploatarea zborurilor catre Moscova incepand de la 1 octombrie, dupa ce au fost intrerupte in februarie 2022”, a anuntat compania aeriana intr-un comunicat. Aceasta decizie are loc dupa ”nenumarate cereri ale cetatenilor Republicii Moldova din Rusia”, dar…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat luni „serviciile speciale” din Ucraina ca au ucis-o pe fiica unui reputat ideolog apropiat Kremlinului, Alexandr Dughin, intr-un atentat cu bomba in apropiere de Moscova, au relatat agențiile de presa ruse. „Asasinarea Dariei Dughina, fiica lui…

- Presedintele american Joe Biden indeamna luni Rusia si China sa ineapa negocieri cu privire la controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, mai ales, are datoria sa dea dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina, si reitereaza ca administratia sa este pregatita "sa negocieze rapid"…