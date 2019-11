Washington Post: Politica anilor ‘30 încă mai supraviețuiește în Europa de Est La 30 de ani de la caderea zidului Berlinului, ce surprinde este masura in care a supraviețuit politica vremurilor comuniste. Una dintre aceste moșteniri este utilizarea televiziunii naționale, de stat, pentru a face propaganda politica. O a doua moștenire este corupția omniprezenta la nivelul autoritaților, scrie WP, citat de Rador. Abia acum cateva luni a fost in sfarșit trimis dupa gratii Liviu Dragnea, cel mai puternic politician din Romania, iar subvențiile UE i-au imbogațit pe rudele și prietenii vechi ai lui Orban. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

