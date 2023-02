Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii cere Congresului sa aprobe reluarea finantarii unor programe militare secrete in Ucraina, suspendate cu putin timp inainte de inceperea invaziei militare ruse, in urma cu un an, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post, potrivit Mediafax. Fii…

- Departamentul american al Apararii nu crede ca Ucraina isi poate atinge obiectivele de a recupera pe termen scurt peninsula Crimeea, ocupata ilegal de Rusia din 2014, a informat joi publicatia americana Politico.

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a numit miercuri un nou responsabil al comandamentului pentru invazia din Ucraina. Numit in octombrie la conducerea trupelor ruse angajate in razboiul din țara vecina, generalul Serghei Surovikin a fost inlocuit cu șeful Statului Major.

- Departamentul american al Apararii a acordat L3Harris Technologies un contract de 40 de milioane de dolari pentru livrarea a 14 sisteme de arme antidrona pentru a susține forțele de securitate din Ucraina, a declarat compania, conform Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat sa stabileasca, miercuri, obiectivele militare pentru 2023, intr-o intalnire cu oficialii apararii. In cadrul reuniunii ministrului apararii, Serghei Soigu, va transmite un mesaj.

- Statele Unite planuiesc sa trimita Ucrainei echipamente electronice care pot transforma munițiile aeriene nedirijate in „bombe inteligente”, care ofera un grad inalt de precizie de țintire, potrivit mai multor oficiali americani, potrivit CNN. Decizia de a expedia kiturile in Ucraina, raportata pentru…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca daca nu ajuta Ucraina sa-și asigure propriul viitor, acest lucru ar putea duce la o „lume de tiranie și tulburari”, intr-un discurs ținut sambata, in care a incercat sa prezinte mizele razboiului pentru comunitatea internaționala. Remarcile…