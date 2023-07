Stiri pe aceeasi tema

- O pulbere alba gasita in incinta Casei Albe duminica seara, descoperire care a dus la inchiderea temporara a unei parti a complexului prezidential, a fost identificata de departamentul de pompieri din Washington ca fiind cocaina, relateaza Washington Post.

- Casa Alba a anuntat vineri ca Rusia pare sa-si aprofundeze cooperarea in domeniul apararii cu Iranul si a primit sute de drone de atac unidirectional pe care le foloseste pentru a ataca Ucraina, relateaza Reuters. Citand informatii recent declasificate, Casa Alba a spus ca dronele sau vehiculele aeriene…

- Statele Unite continua sa colecteze date despre atacurile cu drone de marți dimineața de la Moscova și nu aproba atacurile pe teritoriul rusesc. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat acest lucru, potrivit Reuters. Declarația a precizat ca SUA inca aduna informații despre ceea ce s-a intamplat…

- Un individ a inchiriat un camion si l-a izbit, luni seara, probabil intentionat, de barierele de securitate din Piata Lafayette din apropierea Casei Albe. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar Secret Service anunta ca l-a arestat pe barbat si nu mai exista niciun pericol.Un martor a declarat pentru…

- Autoritatile americane l-au arestat luni seara pe soferul unui camion care a lovit barierele de securitate instalate in piata Lafayette din Washington, in apropiere de Casa Alba, a anuntat un purtator de cuvant al Serviciului secret al SUA (USSS), transmite Reuters. „Nu s-au inregistrat raniti in randul…

- Demisie la Casa Alba: unul dintre consilierii lui Joe Biden pleaca dupa doi aniConsilierul de politica interna al Casei Albe, Susan Rice, pleaca dupa doi ani, a anuntat presedintele Statelor Unite Joe Biden luni intr-un comunicat, citat de Reuters, in timp ce a laudat eforturile ei privind asistenta…

- Președintele SUA, Joe Biden, care a mai vorbit pana acum despre intenția de a candida la prezidențialele din 2024, este așteptat sa-și anunțe oficial intrarea in cursa electorala saptamana viitoare, potrivit presei americane, citate de AFP, relateaza Agerpres.Washington Post a indicat ziua de 25 aprilie…

- SUA nu au decis ca grupul paramilitar privat rus Wagner este o "organizatie terorista straina" in pofida actiunilor sale in curs de desfasurare in Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Nu am luat o asemenea hotarare si nu detin…