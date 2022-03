Intr-un articol de opinie, Washington Post arata ca, in ceea ce privește semnele incurajatoare ale negocierilor de pace Rusia-Ucraina „nu este vorba despre o revarsare brusca de bunavoința din partea criminalilor de razboi de la Kremlin”. Aceasta pentru ca, in opinia cotidianului, „agresiunea diabolica a lui Vladimir Putin continua in restul Ucrainei”. Pentru cotidianul american, „Putin nu face decat sa recunoasca realitatea: forțele sale pierd razboiul din jurul Kievului”. O analiza impartașita de „The Guardian”, care observa ca rușii „nu au reușit sa puna mana pe capitala Ucrainei” și sa obțina…