- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a caștigat increderea guvernelor occidentale refuzand sa foloseasca armele pe care le ofera aliații pentru atacuri in interiorul Rusiei și acordand prioritate țintirii forțelor ruse in interiorul granițelor Ucrainei. Insa, in spatele ușilor inchise, liderul…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- Statele Unite au considerat ca secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a fost prea intelegator cu interesele Rusiei atunci cand a renegociat acordul privind cerealele din Marea Neagra, potrivit unor documente care provin din scurgerea de informatii de la Pentagon si care sugereaza ca Washingtonul…

- Scurgerea de informații de la Pentagon, produsa in ultimele zile, pune intr-o postura extrem de delicata Statele Unite, atat prin prisma faptului ca nu-și pot proteja eficient datele militare, ci și din cauza ca, daca informațiile ajunse in spațiul public sunt reale, rezulta ca americanii i-au spionat…

- Este a 407-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca la Bahmut este cea mai dificila situație din țara. El a menționat pentru prima data de la inceperea razboiului cu Rusia ca trupele ucrainene s-ar putea retrage din Bahmut.

- Comisia pentru afaceri externe a parlamentului turc a aprobat joi proiectul de lege care ratifica aderarea Finlandei la NATO, a anuntat joi televiziunea de stat TRT Haber. Finlanda face astfel inca un pas inainte spre aderarea de jure la NATO, iar la Helsinki presedintele Sauli Niinisto a promulgat…

- Ankara si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au luat decizia privind aprobarea aderarii Finlandei la NATO, care va fi anuntata oficial vineri in timpul unei vizite a presedintelui finlandez, a anuntat miercuri, 15 martie, președintele finlandez, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres…

- Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a acuzat la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului ca o propunere a Ucrainei echivaleaza cu intreprinderea unor pasi catre desfiintarea minoritatilor etnice, iar folosirea fondurilor europene in acest scop este „inacceptabila”, a transmis agentia MTI. El s-a…