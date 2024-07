Stiri pe aceeasi tema

- Sosirea avioanelor de lupta de fabricație americana F-16 nu va fi de natura sa schimbe imediat cursul razboiului, relateaza Reuters, citand experți și oficiali ce analizeaza impactul inițial, dar și obstacolele in calea unei desfașurari eficiente.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliatilor sai, in marja summitului NATO de la Washington, un mare numar de avioane de lupta occidentale, pentru a contracara invazia lansata in februarie 2022 de Rusia, relateaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.

- Acționarii marilor companii din Rusia au incasat miliarde de dolari sub forma de dividende de la societațile lor, pe masura ce s-au redus incertitudinilor economice generate de razboiul din Ucraina

- Președintele Volodymyr Zelenski a criticat „misiunea de menținere a pacii” a premierului ungar Viktor Orban, spunand pe 8 iulie ca medierea de succes intre Rusia și Ucraina poate fi realizata doar prin „alianțe serioase și puternice”, noteaza Kyiv Independent.

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina i-a facut pe unii ruși mai instariți, ceea ce va complica orice negocieri pentru incheierea conflictului. Creșterea economica de 3,6% inregistrata anul trecut este alimentata in special de activitațile militare ale Rusiei, iar unele dintre cele mai sarace regiuni…

- Avioanele de lupta F-16 si aerodromuri militare din afara Ucrainei unde se vor baza acestea vor deveni tinte legitime pentru Moscova daca vor lua parte la misiuni de lupta impotriva fortelor ruse (in Ucraina), a transmis luni agentia de presa de stat RIA Novosti, care a citat un deputat de rang inalt,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi ca tara sa va livra Ucrainei avioane de lupta Mirage 2000-5, va instrui pilotii ucraineni pentru operarea acestor aparate si de asemenea va instrui si echipa o brigada de circa 4.500 de soldati ucraineni, transmit agentiile AFP si EFE. „Franta doreste…

- De la inceputul invaziei la scara larga, Rusia a suferit pierderi grele atat in personal, cat și in material militar. Rata ridicata a pierderilor forțeaza Moscova sa trimita in lupta unitați cu echipamente improvizate, economisindu-și resursele limitate dupa ce toate celelalte au eșuat.