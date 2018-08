Washington Post: De ce este Trump att de speriat de procesul lui Manafort

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul care il priveste pe Paul Manafort, seful de campanie a lui Donald Trump in timpul alegerilor din 2016, a incepe astazi, in Alexandria, statul Virginia, si se asteapta sa clarifice modul in care milioane de dolari proveniti de la companii din Ucraina au ajuns in conturile sale bancare.

- Substanța intalnirii lipsește cu desavarșire. Hartia semnata reitereaza niște angajamente vagi anterioare. Ea promite „denuclearizarea”, exact ca și in trecut, dar fara nici un fel de substanța, tot ca in trecut. Se ințelege din ea ca acum vor avea loc noi discuții despre alte discuții, dar discuții…

- Procesul denuclearizarii Coreei de Nord va lua timp, avertizeaza cercetatorii de la universitatea Stanford. Intr-un raport, Siegfried Hecker, Robert Carlin și Elliot Serbin arata ca ar putea fi necesari cel puțin 10 ani, chiar 15, in caz de complicații. Dl Hecker a condus timp de 11 ani, din 1986 pana…

- Investigatorii federali l-au acuzat pe fostul manager de campanie al lui Trump, Paul Manafort, ca a influentat potentiali martori in timp ce era eliberat pe cautiune inaintea unui proces privind frauda bancara, scrie The Guardian.

- Dupa ce ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell, a declarat ca “Vreau sa sustin si alti conservatori din intreaga Europa, alti oficiali”, Germania i-a cerut sa dea explicatii in legatura cu interviul oferit portalului de la dreapta Breitbart.

- Prin mutarea ambasadei, Trump a pus in funcțiune trucul extremei drepte de a perturba doar de dragul perturbarii. Nu exista nici o masura de continuare, nu e pe țeava nici o reluare a discuțiilor, nici vreun act de diplomație internaționala - doar obișnuitele balmajeli evazive ale lui Trump despre asigurarea…

- Spre deosebire de Trump, care nu are nici un fel de relatii cu Iranul si are relatii dificile cu Turcia, Putin este acum crucial pentru Siria, scrie Jerusalem Post . Acum, rolul Moscovei este tot mai central pentru ceea ce se va intampla in continuare. De ce? Pentru ca Rusia a investit din greu in supravietuirea…

- Presa israeliana este unanima: discursul președintelui Trump și anunțul retragerii Statelor Unite din acordul nuclear iranian reprezinta o victorie retorica pentru prim-ministrul israelian. Dar persista incertitudinea cu privire la succesiunea evenimentelor: poziția europeana și reacția iraniana sunt…