Washington Post anunta un moment istoric: Peste jumatate din populatia lumii va fi catalogata "clasa mijlocie"

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea globala este in pragul unui moment istoric, in contextul in care, pana in anul 2020, peste jumatate din populatia lumii va putea fi catalogata drept "clasa mijlocie", conform expertului Homi Kharas, de la Institutul Brookings, citat de Washington Post, preluat de Mediafax.

- Comunitatea globala este in pragul unui moment istoric, in contextul in care, pana in anul 2020, peste jumatate din populatia lumii va putea fi catalogata drept "clasa mijlocie", conform expertului Homi Kharas, de la Institutul Brookings, citat de cotidianul The Washington Post.

- Un raport confidențial al Organizației Națiunilor Unite, arata ca Phenianul nu a oprit programele de inarmare nucleara si cu rachete, așa cum a promis in ultima perioada. Agenția Reuters, care a intrat in posesia documentului, scrie ca raportul a fost realizat timp de sase luni de experti independenti. …

- Jumatate din americani cred ca SUA se afla intr-un "real pericol de a deveni o tara nedemocratica, autoritara". O majoritate de 55% apreciaza ca democratia este "slaba", iar 68% cred ca "devine mai slaba". Opt din 10 americani se declara fie "foarte" fie "oarecum" preocupati de starea democratiei din…

- Diego Armando Maradona (57 de ani) critica decizia celor de la FIFA de a trimite turneul final mondial din 2026 in Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada. "Nu sunt de acord cu decizia celor de la FIFA. Mexic nu merita sa primeasca organizarea. Au o echipa slaba. Cand vor da peste prima echipa buna,…

- Astazi, cea mai mare parte a dispozitivelor electronice sunt fabricate in China, deoarece in statul asiatic costurile cu forta de munca sunt in continuare reduse si nu exista o criza de angajati. Exista, totusi, si alte tari in care se asambleaza astfel de dispozitive. Exemple sunt Taiwan, India, Vietnam,…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca a acceptat sa preia conducerea echipei Guizhou Zhicheng, ultima clasata in campionatul Chinei. El a precizat ca oferta chinezilor a fost una de nerefuzat si ca intelegerea este pe un an si jumatate. “Vazand CV-ul meu poate cei…

- Mai mulți diplomați americani din China au fost retrași de Statele Unite ale Americii, dupa ce aceștia au prezentat simptome similare cu cele confirmate de staff-ul diplomatic din Cuba, ceea ce a crescut ingrijorarile ca ar putea fi vorba despre un atac sonic.