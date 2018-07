Sunt sigur ca, in cele din urma, vom putea acoperi daunele pe care presedintele Trump le provoaca acestei tari. Dar in privinta daunelor pe care el le provoaca lumii, ei bine, asta e o alta poveste. Si asta pentru ca, asa cum este cazul cu cea mai mare parte a programului sau, politica externa a lui Trump este contradictorie, desi, in definitiv, de autoaparare. El vrea sa conduca - firea sa vorace, dar totusi subreda, nu doreste altceva - dar nu stie cum, scrie Washington Post , citat de Rador.