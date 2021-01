Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pana la 15.000 de soldati la Washington pentru a sustine ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie, a anuntat luni seful Biroului Garzii Nationale, relateaza Reuters. Generalul Daniel Hokanson a declarat presei ca se asteapta…

- Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pana la 15.000 de soldati la Washington pentru a sustine ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie, a anuntat luni seful Biroului Garzii Nationale, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi "tristetea" si "furia" dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Uniunea Europeana a anuntat luni, 9 noiembrie 2020, ca va impune tarife pentru importuri din Statele Unite in valoare de peste patru miliarde de dolari, ca masura de retorsiune fata de subventiile acordate de SUA Boeing, dar a aratat ca spera intr-o imbunatatire a relatiilor comerciale cu administratia…