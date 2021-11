Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda angajamentelor asumate de liderii lumii la summitul climatic COP26 de la Glasgow, lumea nu se apropie inca de obiectivele sale privind limitarea creșterii temperaturii medii globale fața de nivelurile preindustriale, arata o noua analiza a Climate Action Tracker (CAT), un grup internațional…

- Emisiile globale de dioxid de carbon se apropie de un nou nivel record in acest an, potrivit raportului anual al Global Carbon Project, publicat la Glasgow, in cadrul conferintei COP26 a ONU. Poluarea globala cu dioxid de carbon din acest an va fi la mica distanța de recordul stabilit in 2019: emisiile…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a promis miercuri pe Twitter ca de acum înainte va vorbi frumos, folosind o expresie prin care face aluzie la promisiunea liderilor lumii privind neutralitatea emisiilor de carbon, dupa ce a fost filmata înjurând în timpul unui protest…

- India si-a stabilit ca obiectiv sa atinga neutralitatea carbonului in 2070, a anuntat la COP26, la Glasgow, premierul indian Narendra Modi, relateaza Belga, conform news.ro. ”Pana in 2070, India va atinge obiectvul zero emisii nete” de carbon, a anuntat Modi intr-un discurs pe l-a sustinut…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza luni, in deschiderea oficiala a Conferintei ONU privind modificarile climatice (COP26), la Glasgow, in Scotia, ca ”ne sapam propriile morminte” arzand combustibili fosili si distrugand mediul, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.…

- Presedintele american Joe Biden se declara „dezamagit” de lipsa angajamentelor Chinei si Rusiei în lupta împotriva încalzirii globale la summitul G20, care s-a încheiat duminica, la Roma, cu ambitii modeste, relateaza AFP. „Rusia si China nu sunt…

- Sefii de stat si de guverne ai celor mai dezvoltate 20 de tari din lume se despart la summitul G20 din Italia, cu doar cateva ore inainte de deschderea COP26, dupa ce s-au angajat sa limiteze incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, potrivit unor surse apropiate negocierilor. Membrii comunitatii internationale…

- Noua Zeelanda s-a angajat luni sa majoreze de patru ori ajutorul financiar pe care il va acorda altor state in lupta impotriva schimbarilor climatice, pentru a remedia raspunsul 'teribil de inadecvat' adus in ultimele decenii de guvernele sale acestei provocari, transmite AFP. In timp ce reprezentatii…