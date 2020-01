Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2-7 octombrie 2019 a avut loc cea de a patra intalnire dintre școlile partenere din Italia, Republica Ceha, Franța, Romania și Turcia in cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul „We can not chage the whole world, but we can at least make the change”, proiect ce trateaza o tema de actualiate…

- Romania se situeaza in top 10 piețe de bere din UE, alaturi de Germania, Polonia, Marea Britanie, Spania, Olanda, Franța, Republica Ceha, Italia și Turcia, situandu-se și in anul 2018 pe locul 7 din punctul de vedere al volumului pieței, arata asociația Berarii Romaniei.

- Din ce in ce mai multi europeni, respectiv aproape jumatate din populatia din zece tari europene, simt ca au foarte putina protectie sau chiar deloc in fata efectelor schimbarilor climatice, arata un sondaj reprezentativ realizat de E.ON si Kantar EMNI, potrivit caruia in topul celor mai ingrijorati…

- Echipe de interventie au venit din mai multe state europene, inclusiv Romania, Italia, Grecia, Franta, Turcia si Croatia pentru a ajuta la salvarea eventualilor supravituitori. Seismul a fost urmat de nu mai putin de 250 de replici, iar ziua de 27 noiembrie a fost declarata zi de doliu national. Multi…

- Politistii romani au avut, in ultima saptamana, misiuni pentru aducerea in tara a 17 persoane urmarite international. De asemenea, ei au predat 16 urmariti catre statele care aveau emise mandate de arestare pe numele unor cetateni aflati in Romania, potrivit NEWS.ro.Potrivit Politiei Romane, in perioada…

- Incetinirea economiei Germaniei afecteaza Romania mult mai puternic decat alte țari din regiune, considera analiștii chestionați de catre MEDIAFAX, in contextul in care banca centrala a Germaniei a avertizat recent ca este posibil ca economia tarii sa fi intrat in recesiune tehnica.„Noi suntem…

- In urma cu un an, mai exact pe 17 mai 2018, Comisia Europeana a decis sa trimita Romania, Franța, Germania, Ungaria, Italia și Marea Britanie in fața Curții de Justiție a UE din cauza poluarii. Ce au facut de atunci și pana in prezent ”mai-marii” țarii? Au ridicat nepasatori din umeri. In schimb,…

- Potrivit Oficiului European de Statistica, cele șapte state europene supuse riscului de saracie și excluziune sociala sunt Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) si Spania (26,1%), scrie Mediafax. Cele mai reduse niveluri ale acestui…