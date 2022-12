Stiri pe aceeasi tema

Primirea triumfala la Washington a presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, confirma "noua putere" a Statelor Unite, dar razboiul in Europa continua si nu pare sa existe nicio solutie daca victoria nu va fi clara la nivel militar, comenteaza publicatia germana Suddeutsche Zeitung, citata de Mediafax.

Parlamentarii britanici sunt ingrijorati de amenintarea tot mai mare pe care o reprezinta terorismul de extrema dreapta in Regatul Unit si au cerut marti armatei si politiei sa consolideze controalele interne, transmite AFP, citat de Agerpres.

Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat ca Turcia nu va accepta condoleanțele Statelor Unite pentru atacul terorist de duminica, soldat cu șase morți pe bulevardul Istiklal din Istanbul, informeaza presa turca.

Jordan Bardella a fost ales, sambata, presedinte al principalului partid de extrema dreapta francez, Reuniunea Nationala (Rassemblement national), a anuntat liderul Marine Le Pen, care a condus formatiunea la alegerile prezidentiale in aprilie, scrie AFP, potrivit News.ro.

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis noului premier de extrema dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, felicitari pentru numirea in functie, exprimandu-si „increderea intr-o „cooperare" cu executivul italian.

Giorgia Meloni, care este asteptata sa fie urmatorul prim-ministru al Italiei, a avut un discurs diferit de cele din campania electorala, afirmand ca noul sau guvern va fi pro-NATO si va face parte pe deplin din Europa, noteaza mediafax.

Cel puțin trei persoane au fost ucise in urma atacurilor rusești in capitala ucraineana Kiev, in timp ce Moscova continua sa vizeze infrastructura cheie din intreaga țara, informeaza RADOR.

Aproape toți europarlamentarii susțin aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, anunța RADOR. Ministrul ceh al afacerilor europene, Mikulas Bek, a carui țara deține președinția semestriala a Uniunii Europene, spera ca la summitul din luna decembrie sa existe unanimitate in ceea ce privește