- CEO-ul Google, Sundar Pichai, a anunțat fondul de digitalizare „Google pentru India”, in valoare de 10 miliarde de dolari pentru a contribui la accelerarea economiei digitale a Indiei. Misiunea este una personala pentru Sundar Pichai, care s-a nascut in aceasta țara, transmite capital.ro. Gigantul american…

- Alphabet, compania care deține Google, va investi zece miliarde de dolari in India, țara de origine a directorului general Gigantul american Alphabet a anuntat luni ca va cheltui in India aproximativ zece miliarde de dolari in urmatorii cinci-sapte ani, prin investitii de capital si parteneriate. Alphabet…

- Averea lui Musk a crescut vineri cu 6,07 miliarde de dolari, in urma unui avans de 10,8% al actiunilor Tesla. Averea neta a lui Warren Buffett a scazut la inceputul acestei saptamani, cand acesta a donat in scop caritabil actiuni Berkshire Hathaway in valoare de 2,9 miliarde de dolari. Actiunile Tesla…

- Acțiunile producatorului american de mașini electrice Tesla au crescut joi pe bursa cu 8,6%, astfel ca acum capitalizarea companiei este de 225 de miliarde de dolari, peste nivelul de 206 miliarde de dolari inregistrat pe bursa de catre Toyota. Astfel, Tesla a devenit cel mai valoros producator auto…

- Gigantul american Google a fost dat in judecata marți de un grup de utilizatori, iar aceștia cer daune de 5 miliarde de dolari pe motiv ca grupul le-a invadat intimitatea colectand date despre ei, in ciuda faptului ca iși setasera browserele de internet pe modul ”privat”.Potrivit Reuters, Google este…

- Compania cu sediul in statul american Florida si-a cerut, vineri, protectia legii falimentului, dupa ce nu a reusit sa ajunga la un acord cu principalii creditori. The Wall Street Journal scrie ca Hertz a acumulat datorii in valoare de 19 miliarde de dolari. E vorba de obligatiuni corporative…

- Grupul Berkshire Hathaway, al miliardarului Warren Buffett, a raportat pierderi trimestriale record, de 50 de miliarde de dolari, din cauza pandemiei de coronavirus.Potrivit Berkshire, majoritatea celor peste 90 de afaceri ale grupului se confrunta cu efecte negative „de la relativ minore la grave”…

- Facebook a inregistrat lunar 2,6 miliarde de utilizatori in primul trimestru al anului 2020, dar si o „reducere semnificativa in cererea pentru publicitate”, care s-a stabilizat in prima parte a lunii aprilie, potrivit news.ro.Gigantul social media a raportat o crestere a venitului de 18%…