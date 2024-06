Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, a anunțat, marti, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, s-a intalnit cu liderul PSD Marcel Ciolacu, fiind prima discutie dupa alegerile locale si europarlamentare…

- Presedintele organizatiei municipale a PSD Giurgiu, Nicolae Barbu, candidat la functia de primar al municipiului resedinta, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca a cumparat doua sute de camere video si dispune si de cinci drone pe care le va folosi pentru a preveni fapte de mita electorala…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Președintele Klaus Iohannis și-a depus declarația de avere pe anul 2023. Fața de anul 2022, președintele țarii a incasat mai puțini bani din chirii și din drepturile de autor pentru carțile publicate. Familia Iohannis deține in continuare trei case de locuit și trei apartamente, iar in cont are o suma…

- Presa iraniana a confirmat decesul presedintelui iranian Ebrahim Raisi, in varsta de 63 de ani, si al ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian, in urma prabusirii unui elicopter in provincia muntoasa a tarii, Azerbaidjanul de Est. Niciun supraviețuitor nu a fost gasit la locul prabușirii elicopterului…

- Elveția a blocat active rusești in valoare de 13 miliarde de franci (14,3 miliarde de dolari) deținute in aceasta țara, inclusiv peste 7 miliarde de franci in rezerve și active ale bancii centrale de la Moscova, potrivit Bloomberg. In 2023, autoritațile elvețiene au blocat 580 de milioane de franci…

- Condamnarea la moarte a unui magnat imobiliar intr-un caz de frauda financiara de 12,5 miliarde de dolari este cea mai recenta pedeapsa aplicata de Vietnam in cadrul campaniei anticorupție de amploare. Sentința impotriva lui Truong My Lan, fosta președinta a dezvoltatorului imobiliar Van Thinh Phat…

- Presedintele USR Catalin Drula afirma, referindu-se la alianta electorala PSD-PNL, ca ”trandafirii s-au luat in brate cu sageata si planul lor este unul de furt generalizat”, transmite News.ro. „Trandafirii s-au luat in brate cu sageata si planul lor este unul de furt generalizat. Mai mult, i-am vazut…