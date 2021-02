Warren Buffett afirmă în scrisoarea adresată acţionarilor că ”nu va paria niciodată împotriva Americii” ”In scurta sa existenta de 232 de ani ... nu a existat niciun incubator pentru exprimarea potentialului uman cum este America”, a scris presedintele si CEO-ul Berkshire Hathaway in scrisoarea publicata sambata. Miliardarul a mai scris: ”In pofida unor intreruperi grave, progresul economic al tarii noastre a fost uluitor. Concluzia noastra neclintita: nu pariati niciodata impotriva Americii”. Buffett a relatat un fapt in scrisoare, pentru a ilustra proprietatile americane ale Berkshire. El a spus ca conglomeratul detine cele mai mari active din SUA (proprietati, fabrici si echipamente), in functie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

