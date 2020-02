Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la frontiera Giurgiu controleaza persoanele care intra și ies din țara cu manuși, maști și substanțe dezinfectante. Potrivit purtatorului de cuvant al ITPF Giurgiu, Alina Cocoru, cetatenii care vin in tara din zonele afectate de imbolnaviri cu coronavirus au de completat formularele specifice…

- Magnatul Warren Buffett si-a postat scrisoarea sa anuala catre investitori. El considera ca investitiile puternice ale companiei sale in actiunile Apple sunt de bun augur. CEO-ul Berkshire Hathaway, in varsta de 89 de ani, a asigurat ca firma e pregatita sa mearga mai departe in cazul mortii sale,…

- Grupul american Apple Inc a avertizat luni ca este putin probabil sa-si indeplineasca tintele trimestriale de vanzari stabilite in urma cu doar trei saptamani, din cauza epidemiei cu noul coronavirus din China, care a afectat lantul de aprovizionare si a amanat redeschiderea fabricilor, transmite Reuters.

- Producatorul de masini electrice american Tesla a avertizat, joi, asupra consecintelor cauzate de coronavirus. Pe acest fond, livrarile din China ale Modelului 3 al Tesla ar fi intarziate temporar, potrivit unui executiv al companiei, transmite BBC.

- Productia si livrarile de smartphone-uri catre companiile care sunt clientii grupului taiwanez Foxconn, printre care se numara si Apple, ar putea avea de suferit daca uzinele Foxconn din China vor ramane inchise pentru a doua saptamana consecutiva, pe fondul epidemiei de coronavirus, a declarat luni…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao ale Republicii Populare...