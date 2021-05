Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul american de comunicatii mobile AT&T discuta cu Discovery combinarea activelor lor in domeniul continutului, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de Bloomberg. Acordul propus ar putea crea un gigant al divertismentului care ar avea capacitatea de a concura mai bine…

- In urma acordului, verizon va pastra o participatie de 10% la compania de media, care va purta numele simplu Yahoo. In cadrul vanzarii, brtanduri online ale fostelor Yahoo si AOL, cum ar fi TechCrunch, Yahoo Finance si Engadget vor fi transferate Apollo la evaluari mult mai mici comparativ cu acum cativa…

- Cați bani investește Netflix in noile filme și seriale Netflix este una dintre cele mai importante platforme de streaming. Reprezentanții sai au facut publica suma pe care o vor investi in 2021 in noi producții. Astfel, Netflix investește anul acesta 17 miliarde de dolari in noile filme și seriale.…

- Investitiile in continut au crescut puternic fata de anul 2019, cand Amazon a cheltuit 7,8 miliarde de dolari. Amazon defineste cheltuielile pentru video si muzica ca fiind orice cost pentru licente si productie, precum si costurile asociate abonamentelor digitale si continutului vandut sau inchiriat.…

- Intr-un interviu acordat mai multor publicații din intreaga lume, intre care și Libertatea, regizorul Zack Snyder, creator al unor filme mitice cu supereroi, de la Watchmen la Batman, Superman și Wonder Woman, și soția sa Deborah, producatorul peliculelor, au povestit cum au ajuns sa refaca, la cererea…

- Filmul a avut premiera in 2009 si a detinut acest timp de un deceniu, pana cand a fost depasit de „Avengers: Endgame" al Marvel. Dupa ce a fost relansat in China, cea mai mare piata din lume, incasarile totale la nivel mondial au depasit 2,8 miliarde de dolari. „Avatar" a generat doar vineri incasari…

- In ultimul an Netflix a cunoscut o ascensiune extraordinara, incepand anul 2021 cu peste 200 de milioane de abonați. Situația pandemica ne-a adus pe toți in case, in fața televizorului, punandu-ne in situația in care toate activitațile sa le desfașuram in propria gospodarie. Astfel, majoritatea oamenilor…