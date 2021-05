WarnerMedia a fuzionat cu Discovery. Cât a valorat înțelegerea Gigantul american de telecomunicații AT&T a anunțat fuzionarea diviziei de televiziune și de film, WarnerMedia, cu compania Discovery. Fuziunea are loc in urma unei ințelegeri in valoare de 43 de miliarde de dolari. Potrivit ințelegerii, WarnerMedia, care deține CNN și HBO, iși va uni operațiunile cu Discovery pentru a forma o singura entitate. Fuziunea a avut la baza contextul tot mai competitiv al industriei globale de conținut streaming The post WarnerMedia a fuzionat cu Discovery. Cat a valorat ințelegerea appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

