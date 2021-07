Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile bancare europene ar urma ca in 2022 și 2023 sa puna in practica planurile de restructurare anunțate anul trecut, dupa ce au ramas in alerta și prudente din perspectiva riscului pe durata pandemiei, arata raportul “Retail Banking Monitor” realizat de PwC și strategy&, scrie Mediafax.…

- Peste 4 milioane de oameni au murit din cauza pandemiei de COVID-19, decese inregistrate oficial la nivel mondial, potrivit directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care spune ca bilantul real al pandemiei este „cu siguranta” mai mare.

- Un nou sondaj Eurobarometru comandat de PE si realizat in perioada martie – aprilie 2021 arata impactul din ce in ce mai puternic al pandemiei de COVID-19 asupra vietii personale si a situatiei financiare a cetatenilor. Opt din zece respondenti stiu ce face UE pentru a combate consecintelor pandemiei,…

- Se estimeaza ca deficitul locurilor de munca provocat de pandemia Covid-19 va ramane la 75 de milioane in 2021 și 23 milioane in 2022. Lansarea mai lenta decat era de așteptat a vaccinurilor și reapariția variantelor de coronavirus la inceputul acestui an au diminuat prognoza globala de recuperare a…

- Filmele produse in cadrul francizei "James Bond" vor continua sa fie proiectate in cinematografe si dupa ce grupul Amazon a semnat contractul prin care va achizitiona studioul MGM, ce detine drepturile asupra lungmetrajelor al caror protagonist este celebrul agent 007, informeaza joi BBC. …

- Pandemia a lovit diferite sectoare economice cu diferite grade de severitate si viteza, turismul si ospitalitatea fiind printre cele mai afectate. In ultima sa evaluare a stabilitatii financiare, BCE a avertizat ca acest soc inegal concentreaza riscurile in tari foarte specifice si in parti ale economiei…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat la Prima TV ca pandemia a inceput ”sa o ia mai incet” si ca nu mai exista o mare presiune pe paturile de spital, in special pe cele de la Terapie Intensiva. Ea a precizat ca daca lumea se va vaccina in numar mare si vor fi respectate masurile de protectie…

- Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19, justificandu-si decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP. Ron DeSantis a promulgat o lege care…