Stiri pe aceeasi tema

- Warner Bros. Discovery inchide CNN+ incepand cu 30 aprilie, marcand una dintre primele actiuni semnificative ale companiei de la finalizarea fuziunii WarnerMedia si Discovery in urma cu mai putin de doua saptamani, potrivit Variety, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Amiralul Tony Radakin, șeful militar al Forțelor Armate ale Regatului Unit, spune ca poziția lui Putin „a slabit” ca urmare a razboiului din Ucraina. „In multe privințe, Putin a pierdut deja”, este de parere militarul britanic.

- Oficialii ucraineni nu au nicio informație despre soarta oamenilor care au fost prinși sub ruinele teatrului din Mariupol. Joi, 130 de persoane au fost aduse la suprafața. Alte cateva sute sunt inca sub daramaturi și nu se știe daca sunt in viața sau nu, informeaza Antena3 . Pana acum, 130 de persoane…

- Update! La fața locului s-a constatat ca cele trei persoane, un barbat și doua fete, sunt decedate. Fetele aveau 17, respectiv 18 ani, iar barbatul 44 de ani. Nu se cunoaște momentan cauza deceselor. Vom reveni! Un echipaj de pompieri și doua echipe SMURD, alaturi de un echipaj SAJ intervin in cazul…

- Un echipaj de pompieri și doua echipe SMURD, alaturi de un echipaj SAJ intervin in cazul a trei persoane gasite inconștiente intr-o casa din localitatea Bradu. Persoana care a apelat Serviciul de urgența ar fi precizat ca se simțea miros de gaz. Vom reveni!The post Trei persoane gasite inconștiente…

- Cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci au fost ranite in atacul rus de marti de la turnul televiziunii, la Kiev, anunta Serviciul ucrainean de stat pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP. "Potrivit unor date preliminare, cinci persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite" in acest atac, care…

- O persoana a decedat si o alta a fost ranita intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Poiana Stampei, in urma coliziunii dintre un autoturism si un autocar. Persoana decedata este soferul autoturismului, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, a Alin Galeata declarat, purtatorul de cuvant…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a condamnat violentele si distrugerile din timpul unui protest masiv desfasurat duminica la Bruxelles impotriva masurilor sanitare ale autoritatilor belgiene, potrivit DPA, scrie AGERPRES. In violentele care…