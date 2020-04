Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale care lupta cu COVID-19 vor putea fi cazate in hoteluri, in repaosul dintre ture, a anunțat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela. Masura este legiferata in Ordonanța Militara Numarul...

- Producatorul de electrocasnice Arctic a anuntat vineri ca va continua sa sprijine efortul echipelor medicale in lupta impotriva crizei generate de coronavirus si doneaza produse electrocasnice Beko in valoare de piata de 1,4 milioane lei pentru cadrele medicale si pentru spitalele din Romania, potrivit…

- Cazurile de coronavirus se inmulțesc drastic cu fiecare zi noua care trece , iar asta inseamna un singur lucru pentru cadrele medicale: munca pana la epuizare. Cadrele medicale din intreaga lume au impartașit online fotografii cu felul in care arata dupa turele interminabile in secțiile destinate cazurilor…

- In Romania, devenita „zona galbena” de coronavirus, exista eroi. Aceasta perioada are in prim plan tot corpul medical de la nivelul țarii, dar și voluntarii din unitațile spitalicești, care au preferat sa riște și sa ajute alaturi de medici și asistente, din dragoste pentru bine. Tot ce cer ei e ca…

- Doua companii de profil din Timisoara ofera transport gratuit cadrelor medicale din Timis implicate in lupta cu temutul virus. The post Oameni cu suflet mare! Transport gratuit pentru cadrele medicale implicate in lupta cu temutul virus, oriunde in Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Instituția care administreaza Spitalul Județean de Urgența a alocat bani pentru achiziția de aparatura și echipamente de protecție necesare in aceasta perioada personalului medical. Astazi a fost aprobata de catre Ministerul Sanatații achiziționarea unui aparat Real Time PCR pentru județul Buzau,…

- Cadrele medicale care trateaza pacientii infectati cu COVID-19 internati in spital spun ca nu au cu cine sa isi lase copiii acasa. Deputatul Emanuel Ungureanu a ridicat aceasta problema pe pagina de Facebook, dupa ce o asistenta medicala i-a cerut sa faca public strigatul sau de disperare.

- Lupta impotriva epidemiei de Coronavirus ii determina pe constanteni sa stranga randurile si sa devina mai empatici si mai uniti. Un tanar taximetrist din Constanta, anunta ca are placerea sa transporte in mod gratuit, orice cadru medical, aflat in aceste zile la datorie, adevaratii eroi ai acestei…