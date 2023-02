Wang Yi a avertizat Germania cu privire la riscurile unei explozii similare a Nord Stream

Stiri pe aceeasi tema

- China prețuiește rolul Franței de mare putere independenta și dorește sa exploreze o soluție politica a crizei din Ucraina pentru realizarea unui armistițiu cat mai rapid posibil alaturi de comunitatea internaționala, inclusiv Franța, a declarat Wang Yi, membrul Biroului Politic al Comitetului Central…

- China iși exprima disponibilitatea de a colabora cu comunitatea internaționala pentru a obține o soluție politica la criza ucraineana. Declarația vine din partea șefului biroului Comisiei de Afaceri Externe a Comitetului Central al Partidului Comunist din China (Comitetul Central PCC), membru al Biroului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat luni, 6 februarie, in fata Adunarii Generale a ONU, o lista de probleme urgente pentru 2023, in fruntea careia se afla razboiul din Ucraina, potrivit AFP, citata de Agerpres. Guterres a avertizat ca, pe masura ce „riscurile de escaladare” in Ucraina…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…

- Conducta de gaz care leaga Lituania si Letonia a fost afectata vineri de o explozie, dar nu sunt victime si deocamdata nu exista nicio dovada ca ar fi vorba despre un atac, a declarat operatorul lituanian de transport de gaze Amber Grid, informeaza Reuters.O inregistrare video publicata de televiziunea…

- Uniunea Europeana, in mod traditional cel mai mare consumator de petrol si gaze din Rusia, a vorbit de ani de zile despre reducerea dependentei de energia rusa, dar Bruxelles-ul a luat serios acest lucru dupa ce Kremlinul a trimis trupe in Ucraina, in februarie. Directorul general al Gazprom, Alexei…

- Șeful al Comisiei pentru industrie și energie din Parlamentul European, europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, a exprimat același punct de vedere precum guvernul de la Doha, care susține ca trecerea la energia verde dorita de UE este prea rapida și ca țarile europene au nevoie de contracte pe termen…