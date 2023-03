Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internționale a Femeii, Federația Femeilor din China a trimis urari asociațiilor de femei din regiunile Hong Kong, Taiwan și Macao și altor peste 1500 de personalitați, organizații internaționale și ambasadelor straine la Beijing. Federația a precizat ca al 20-lea Congres National al…

- Prima sesiune a celui de-al 14-lea Comitet Național al Conferinței Consultative Politice Populare din China (CCPPC) incepe maine, 4 martie, in Marea Sala a Poporului din Beijing si se incheie la 11 martie, a declarat purtatorul de cuvant Guo Weimin, in cadrul unei conferinte de presa tinute vineri in…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus marți lui Nikolai Patrușev, secretarul puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, ca relația dintre Beijing și Moscova este „solida ca o stanca” și ca va rezista oricarui test intr-o…

- China prețuiește rolul Franței de mare putere independenta și dorește sa exploreze o soluție politica a crizei din Ucraina pentru realizarea unui armistițiu cat mai rapid posibil alaturi de comunitatea internaționala, inclusiv Franța, a declarat Wang Yi, membrul Biroului Politic al Comitetului Central…

- Un avion charter al Chinei cu o echipa de salvare la bord a aterizat, miercuri, la ora 4.30, pe aeroportul Adana, in Turcia. Echipa trimisa de China este certificata de ONU ca echipa internaționala pentru salvari grele, fiind dotata cu 21 tone de echipamente de salvare și provizii pentru cautare și…

- In 1 ianuarie 2023, s-a implinit un an de la intrarea in vigoare a Parteneriatului Economic Cuprinzator Regional (RCEP), cel mai mare bloc comercial la nivel mondial. Semnat la inițiativa ASEAN, acest acord de liber schimb are 15 țari semnatare, precum cei zece membri ai ASEAN, China, Japonia, Coreea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…

- Cei 27 membri ai Uniunii Europene urmeaza sa se reuneasca pentru a decide o strategie comuna dupa incetarea in China a politicii ”zero Covid”, in condițiile in care aceasta țara cunoaște o explozie a numarului de contaminați. Concret, Comisia europeana a convocat o reuniune pentru ”discutarea posibilelor…