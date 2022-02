Stiri pe aceeasi tema

- In deschiderea Forumului Internațional Imperial Springs, peste 10 foști lideri de stat au adresat un mesaj comun Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, urand succes evenimentului sportiv și susținand ca țarile și organizațiile internaționale ghidate de motto-ul olimpic trebuie sa se uneasca pentru…

- Cea de-a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarna a fost deschisa, vineri seara, pe Stadionul Național din Beijing. Președintele Chinei, Xi Jinping a declarat deschisa Olimpiada de iarna de la Beijing. Președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, secretarul general al Organizației…

- ”A avea șansa sa oferi ajutor in organizarea Jocurilor Olimpice este cel mai mare vis al oricarui voluntar. Sper sa pot aduce contribuții la crearea unor punți de schimburi internaționale”, a declarat pentru China Media Group o voluntara la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, o tanara din Ucraina…

- In perioada 4-6 februarie, președintele Chinei, Xi Jinping, va participa la o serie de evenimente dedicate Jocurilor Olimpice de iarna – Beijing 2022: ceremonia de deschidere, un banchet de bun venit rezervat liderilor de stat și de guvern, familiilor regale și liderilor de organizații internaționale.…

- China susține ca Olimpiada de iarna va fi „verde, deschisa și curata”, urmand sa prezinte intregii lumi o ediție simpla și sigura a Jocurilor Olimpice. Sportivii, antrenorii și iubitorii sporturilor de iarna apreciaza infrastructura și stadioanele construite pentru JO de iarna de la Beijing. Articolul…

- Președintele CIO, Thomas Bach, a declarat ca „politizarea va amenința grav viitorul Jocurilor Olimpice”, in contextul in care SUA și Marea Britanie au anunțat ca nu vor trimite oficiali la Olimpiada de Iarna. La cel de-al 10-lea Summit Olimpic, organizat sambata de CIO, a fost data publicitații o declarație,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat miercuri un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, dupa ce Statele Unite, Regatul Unit si Australia au anuntat masuri similare pentru aceste JO de iarna care vor incepe pe 4 februarie. ”sintem profund preocupati de incalcari ale drepturilor…

- Autoritațile de la Beijing și Moscova susțin un contact strans in vederea prezenței președintelui Vladimir Putin in China, in perioada Jocurilor Olimpice de Iarna din 2022, a anunțat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Secretarul de presa al Președinției ruse, Dmitry…