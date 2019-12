Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, s-a impus cu scorul de 4-0 pe terenul formatiei AS Saint-Etienne, duminica seara, in ultimul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Frantei. Kylian Mbappe, care va implini vineri 21 de ani, a reusit o "dubla" pentru invingatori,…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, "nu se teme ca-l va pierde" pe starul brazilian Neymar, dupa ce l-a tinut pe banca de rezerve in prima repriza a meciului cu Real Madrid (2-2), disputat marti seara in cadrul etapei a 5-a din faza grupelor Ligii Campionilor la fotbal. "Nu, nu ma…

- Spania - Romania s-a terminat 5-0, iar carcotasii au lansat deja mai multe bancuri. Spania - Romania 5-0. "tricolorii", umiliti la Madrid Unul dintre cele mai reusite este urmatorul: Sotia lui Cosmin Contra, marti dimineata, catre sotul ei: - Cosmin, trezeste-te, ca e…

- Atacantul brazilian Neymar, accidentat la muschii ischiogambieri de la jumatatea lunii octombrie, va relua progresiv antrenamentele colective cu echipa Paris Saint-Germain incepand de saptamana viitoare, in timp ce argentinianul Mauro Icardi a suferit o contuzie la piciorul stang, a anuntat, joi,…

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei la fotbal, s-a impus cu scorul de 4-0 in fata rivalei Olympique Marseille, duminica seara, in derby-ul etapei a 11-a din Ligue 1, consolidandu-si pozitia de lider al clasamentului in urma acestui succes categoric. Atacantul argentinian…

- Maxi Lopez (35 de ani), atacantul lui Crotone (Serie B) a trecut peste faptul ca bunul sau prieten Maurp Icardi (26 de ani) i-a furat soția, pe Wanda Nara (32 de ani). Intrebat despre aceasta situație, atacantul argentinian a oferit o replica geniala. „Da, nu am nicio problema cu nimeni. Ii mulțumesc…