Walter Zenga se iubește tot cu o româncă trăznet! Proaspăt divorțat, noua iubită este mai tânără cu 30 de ani /FOTO Walter Zenga se iubește tot cu o romanca. Legendarul portar al naționalei de fotbal a Italiei a rupt gura targului cu noua sa cucerire, cu 30 de ani mai tanara decat antrenorul de fotbal care a implinit 61 de ani. Fostul portar de la Inter Milano care a divorțat anul acesta de Raluca Rebedea, dupa o casnicie ce a durat 15 ani și din care au rezultat doi copii -Samira și Walter Jr.- a fost surprins pe strazile din Milano alaturi de noua sa cucerire, fotomodelul de origine romana, pe numele sau Michela Motoc. Noua senzație blonda din viața fostului mare portar s-a nascut in Romania insa locuiește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

