- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația de la echipa inaintea meciului cu Rurdar Velenje, din turul II al preliminariilor Europa League. Dica a declarat ca vrea sa discute in aceasta seara cu atacantul Florinel Coman, 19 ani, unul dintre cei mai criticați jucatori de catre…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre Florinel Coman si Florin Tanase, finantatorul Gigi Becali criticandu-i in ultima perioada, mai ales ca prestatia din prima etapa a Ligii 1 Betano, cand Astra a avut castig de cauza, 1-0, a fost una mult sub asteptari.

- Ce-a spus Gigi Becali despre inlocuirea lui Dica cu Walter Zenga. Mirel Radoi: ”Deja?”. Eșecul lamentabil al celor de la FCSB in jocul de la Giurgiu cu Astra i-a șubrezit scaunul lui Nicolae Dica, iar principalul favorit sa-i ia locul este Walter Zenga, tehnician liber de contract in acest moment. Gigi…

- Soția și soacra i-ar fi ”topit” averea lui Claudiu Raducanu, fotbalistul „infiat” de Gigi Becali. (Reduceri mari la jocuri PC) Aveau acces la carduri și, in plus, atacantul roș-albaștrilor le-ar fi facut procuri ca sa-i poata vinde casele și un superb autoturism. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Nu i-a placut deloc ”peisajul”, cu mai multe aroganțe pe care le-a considerat, probabil, prea mici, așa ca a rabufnit! Și a facut-o in stil mare, in LOFT, la Mamaia. (Reduceri mari la jocuri PC) Un ”baiat fin” din București s-a incordat in toiul petrecerii, iar comanda lui le-a batut pe toate cele de…

- Gigi Becali i-a acordat incredere lui Nicolae Dica, chiar daca tanarul antrenor a ratat titlul, deși l-a avut in mana, cu trei etape inaintea incheierii campionatului. Dar tanjește dupa Marius Șumudica, tehnicianul care, cu doi ani in urma, i-a luat ”fața” cu Astra. Astfel, finanțatorul FCSB, care i-a…

- Gigi Becali a recunoscut public ca i-a dat ordine lui Nicolae Dica, a decis cine sa joace și cine sa fie schimbat in meciurile din sezonul proaspat incheiat. FCSB a pierdut pentru al treilea an consecutiv titlul. Și nu e niciun secret ca patronul vicecampioanei face legea la echipa! Chiar daca Nicolae…

- Gigi Becali a vorbit dupa victoria CFR-ului de pe terenul Astrei, scor 2-0. Patronul roș-albaștrilor a anunțat ca Alibec va fi dat afara de la FCSB in aceasta vara, in schimb, Nicolae Dica ar putea continua chiar daca va rata titlul. "Speram intr-o minune. Noi spuneți ca Astra n-a avut atitudine. CFR…