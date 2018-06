Walter Susini, Coca-Cola: Romania va recupera mai repede decalajul pe piata produselor healthy decat alte piete din regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Brandul german de fashion Hugo Boss a deschis de curand un magazin stradal in Bucuresti sub brandul Boss, marcand astfel a treia incercare pe piata romaneasca. Hugo Boss este adus pe piata locala prin franciza de unul dintre actionarii Bere Bauturi...

- „Vom continua sa investim in piata in retail, in inovatie, ne vom extinde businessul in piata, acesta este inceputul. Preluarea A&D Pharma este un moment important pentru prezenta Dr. max pe piata romaneasca. Dr. Max devine unul dintre cei mai importanti jucatori din Europa, detinand pozitia de lider…

- Cehii de la Penta Investments au primit aprobarea Consiliului Concurentei pentru preluarea grupului A&D Pharma, din care fac parte farmaciile Sensiblu si distribuitorul Mediplus, cea mai mare tranzactie din piata de profil de anul trecut, iar planurile pentru Romania urmaresc rebranduirea…

- ♦ Piata din Romania este printre cele mai fragmentate din Europa, alaturi de cea din Bulgaria ♦ In cele doua tari comertul traditional este inca foarte puternic ♦ Prin comparatie, in Austria, primii cinci jucatori au aproape 85% din piata.

- Piata berii a inregistrat anul trecut in Romania o crestere de 2%, ajungand la un volum de 16,11 milioane hectolitri, iar consumul de bere pe cap de locuitor s-a situat la 82 litri, a declarat marti Lucian Ghinea, presedintele Asociatiei Berarii Romaniei, potrivit news.ro.”Romania se afla…

- Romania si Republica Moldova sunt nu doar tari surori, ci si parteneri comerciali de incredere. De la deja celebrele bomboane "Bucuria", vinurile moldovenesti, pana la fructe si legume, produsele de peste Prut sunt extrem de apreciate de romani.

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța semnarea unui acord de distributie cu Vestel, una dintre cele mai mari companii tehnologice din Europa. Vestel este un consortiu format din mai multe companii specializate…

- Grupul ArcelorMittal face demersuri pentru cumpararea Combinatului Ilva, din Italia, considerat cel mai mare combinat siderurgic din Europa, dar ar putea fi obligat de Uniunea Europeana sa vanda cateva unitati pe care le detine in prezent, daca se va stabili ca odata cu preluarea colosului italian…