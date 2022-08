Stiri pe aceeasi tema

- Compania a reinnoit discutiile cu companiile de divertisment cu privire la participarea la platforma, la care se refera la nivel intern ca la un ”magazin de canale”, se arata in articolul WSJ, care citeaza persoane apropiate discutiilor recente. Platforma este in lucru de cel putin 18 luni si ar putea…

- YouTube intenționeaza sa lanseze magazin online pentru servicii de streaming video. Compania a reluat discuțiile cu multinaționalele de divertisment cu privire la participarea pe aceasta platforma, la care se refera la nivel intern ca la un „magazin de canale”, se arata in raport, potrivit Wall Street…

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Centrala nucleara Zaporojie a fost „lovita de trei ori”, a anunțat, sambata, Energoatom, operatorul ucrainean al centralelor nucleare din Ucraina, adaugand ca ”exista inca riscuri de scurgere de hidrogen și pulverizare radioactiva, iar pericolul de incendiu este, de asemenea, mare”. Rusia și Ucraina…

- Warner Bros. Discovery a anuntat ca va combina serviciile de streaming Discovery+ si HBO Max intr-unul singur. Serviciul rezultat va fi lansat anul viitor in Statele Unite, dupa care va fi extins treptat pentru a ajunge si in alte regiuni. La fel ca in cazul lui HBO Max, exista planuri pentru doua versiuni…

- Amazon anunta disponibilitatea noului serviciul de gaming al companiei pe televizoarele si monitoarele Samsung. Acesta, va putea fi gasit in cadrul a ceea ce compania coreeana numeste Gaming Hub. Luna va putea fi accesat pe smart TV-urile si monitoarele lansate de Samsung in 2022, alaturandu-se altor…

- Actiunile serviciului de video-streaming Netflix au scazut ieri cu 5%, dupa ce Goldman Sachs a retrogradat recomandarea privind titlurile companiei de streaming de la „neutru” la „vanzare”, din cauza riscurilor de scadere a cheltuielilor consumatorilor si a concurentei dure din partea Amazon si Walt…