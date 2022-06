Stiri pe aceeasi tema

- Ce furnizor de energie electrica ofera cele mai mici facturi la curent? Intrebarea este importanta, in contextul scumpirii energiei și al creșterii consumului in perioada verii, in urma folorii aparatelor de aer condiționat. Mai jos gasiți un clasament...

- Ploi puternice legate de trecerea uraganului Agatha au afectat, vineri, mai multe provincii din Cuba si s-au soldat cu cel putin trei morti. Zeci de mii de locuitori au ramas fara curent electric, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Un barbat de 44 de ani, care era disparut, a fost gasit fara viata…

- Rusia vrea sa decupleze Ucraina de la centrala sa nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupata de armata rusa, daca Kievul refuza sa plateasca Moscovei pentru electricitatea produsa, a declarat vicepremierul rus Marat Husnullin.

- CARANSEBEȘ – Un posibil parteneriat public-privat ar putea rezolva problema energiei electrice pentru municipalitatea din Caransebeș, dupa ce facturile au explodat in ultimele luni! Anunțul a fost facut de primarul Felix Borcean, intr-o recenta ședința de consiliu local, dupa ce mai mulți caransebeșeni…

- In aceasta dimineata, 14 aprilie, 120 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, impreuna cu 22 de comisari de la Garda de Mediu si 90 de jandarmii, desfasoara o actiune in cadrul campaniei "Curatam Romania". Obiectivul activitatii consta in prevenirea poluarii mediului…

- "In 2019, numarul total de decese atribuite penelor de curent in Venezuela era de 17 persoane, in 2020 acest numar a fost de 75, iar in 2021 s-au inregistrat 141" de asemenea decese, in total 233 in decursul perioadei mentionate, se arata in ancheta.Medici de la principalele spitale din Venezuela au…

- Reprezentanții patronatelor din Salaj reclama prețurile aberante la energie și spun ca unii investitori au ajuns deja in pragul falimentului. Problema prețurilor la energie a fost dezbatuta marți in cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, ședința la care au luat parte reprezentanți ai patronatelor,…

- CORNEREVA – Proiectul PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat saptamana trecuta in Parlament. In judetul nostru ar trebui finalizat barajul de la Cornereva! Legea va asigura cadrul legislativ pentru finalizarea unor investiții in hidrocentrale – multe aproape gata – cu beneficiul…